Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Dienstag wieder leicht nach unten, was sich nach dem Bruch des Intradayaufwärtstrends nochmals beschleunigt, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Auf dem gebrochenen Abwärtstrend der Vortage bei 61,00 USD sei die Chance gegeben, eine Gegenbewegung einzuleiten. Zunächst stelle sich aber die Erholung der Vortage als bärische Flagge dar, was weitere Abgaben in Richtung 59,42 USD erwarten lasse. Halte dieses Tief nicht, werde der Weg bis 58,00 USD frei. Um das Chartbild aufzuhellen, wäre der Anstieg über 62,82 USD nötig. (12.06.2019/ac/a/m)



