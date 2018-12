Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der Brent-Ölpreis bewegte sich auch am Donnerstag weiter nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDie Abwärtsbewegung bleibet weiterhin intakt und könnte auch weiter abwärts führen. Spielraum biete sich noch bis in den Bereich der 53,00 USD, auf Sicht einiger Handelstage auch bis 50,00 USD. Eine Zwischenerholung bis 55,60 USD bleibe möglich, bevor dort der Abwärtstrend der Vortage wieder belasten könnte. Sollte es Brent aber gelingen, über 53,60 USD auszubrechen, könnte eine Erholung in Richtung 57,47 USD nochmals anstehen. (21.12.2018/ac/a/m)