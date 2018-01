Paris (www.aktiencheck.de) - Am Montag setzte sich bei Brent die Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen im Bereich des Aufwärtstrends der Vorwochen stabilisieren können und hätten sich zuletzt auch wieder nach oben geschoben.



Es biete sich die Chance, die Rally weiter auszudehnen, wenn es gelinge, die bei 68,25 USD liegende Hürde zu durchbrechen. In diesem Fall sei Spielraum in Richtung der oberen Trendbegrenzung der Vorwochen bei 69,10 USD vorhanden. Ein Anstieg über dieses Niveau würde den Weg anschließend bis 70,00 USD öffnen. Bei einem Scheitern an den 68,25 USD könnte die Konsolidierung bis 67,25 USD jederzeit ausgedehnt werden, erst darunter werde es bärischer. (09.01.2018/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.