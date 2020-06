Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Brent kam am Mittwoch verstärkter Verkaufsdruck auf, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien dabei ausgehend von der Hürde bei 44,34 USD deutlich abgerutscht.



Das erneute Scheitern in der Widerstandszone um 44,34 USD berge die Gefahr, ein Doppeltop auszubilden. Sollte es unter 36,96 USD zurückgehen, würden entsprechend deutliche Abgaben drohen. Zunächst bestehe die Möglichkeit, im Bereich der 39,42 USD eine Gegenbewegung einzuleiten, welche nochmals in Richtung 41,63 USD führen könnte. Erst darüber werde der Weg nach oben aber wieder freier. (25.06.2020/ac/a/m)



