Paris (www.aktiencheck.de) - Um den Ölpreis ist es zuletzt ruhig geworden - um 65 US-Dollar schwankt der Preis für Öl der Nordseesorte Brent, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Wetterkapriolen könnten Ölpreis anschiebenNeben der Krise am Golf würden handfeste Marktdaten für Bewegung beim Öl sorgen. Das American Petroleum Institute (API) habe zuletzt einen starken Rückgang der Öllagerbestände gemeldet. Diese würden inzwischen auf einem Niveau unter dem des Jahreswechsels rangieren. Damals sei Brent eine unvergleichliche Aufwärtsbewegung gestartet. Parallelen würden sich zwar aufgrund der heute höheren Preise verbieten, doch könnten verschiedene Ereignisse dem vor sich hin dümpelnden Ölpreis wieder auf die Sprünge helfen. So gebe es im Spätsommer traditionell immer wieder Hurrikans, die Raffinerien dazu zwingen könnten, die Produktion zu drosseln. Angesichts der leeren Lager in den USA bestünden Chancen auf eine Erholung des Ölpreises. Dieser scheine auf dem aktuellen Niveau solide unterstützt und könnte schon bald wieder Kurs auf über 70 US-Dollar nehmen. (02.08.2019/ac/a/m)