Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Brent kam es am Dienstag zu einer Ausdehnung der Konsolidierung, wie aus der Veröffentlichung "daily Öl" der BNP Paribas hervorgeht.



Dies habe den Ölpreis bis zur Unterstützung bei 68,26 USD zurückgeführt.



Die Notierungen würden die Chance besitzen, die Rally bald wiederaufzunehmen. Für ein erstes Kaufsignal müsste es jedoch über die 69,00 USD hinausgehen, was abzuwarten bleibe. In diesem Fall biete sich Spielraum bis 69,95 USD. Zuvor könnte der Ölpreis nach dem Unterschreiten der 68,26 USD aber bis zum Aufwärtstrend der Vormonate bei 67,05 USD abrutschen. (31.01.2018/ac/a/m)







