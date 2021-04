Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während das Wiederauftreten von Corona-Fällen in Indien einige Bedenken hinsichtlich der Aussichten auf die globale Erholung aufkommen lässt, machen die meisten Industrieländer deutliche Fortschritte bei den Impfungen, so die Experten von XTB.



Goldman Sachs gehe davon aus, dass die Erholung der Ölnachfrage in den nächsten sechs Monaten alle Erwartungen übertreffen und Brent (OIL) in Richtung 80 Dollar pro Barrel steigen lassen werde.



OIL sei gestern nachgefragt gewesen, habe einen Intraday-Ausbruch über die Marke von 68 Dollar geschafft und damit den höchsten Stand seit dem 17. März erreicht. Den Bullen sei es jedoch nicht gelungen, diese Gewinne zu halten, und der Preis habe sich unter die Widerstandszone bei 68 Dollar zurückgezogen. Sollte sich der Pullback vertiefen, läge die nächste zu beachtende Unterstützungsmarke bei 66,50 Dollar. (30.04.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.