Paris (www.aktiencheck.de) - Die Käufer zogen den Ölpreis gestern weiter nach oben bis an die Oberkante des steilen Aufwärtstrendkanals und leicht über die alte gebrochene Aufwärtstrendlinie, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



In deren Bereichen konsolidiere Brent jetzt in den frühen Morgenstunden. Das kurzfristige Chartbild sei durchweg bullisch zu werten.



Kurzfristig sei die Rally ausgereizt, das Aufwärtspotenzial sei stark beschränkt. Bei 60,34 bis 60,55 USD liege noch ein Widerstandsbereich aus Horizontalwiderstand und EMA50, der noch erreicht werden könnte. Spätestens dann sollte eine Abwärtskorrektur bis 58,50, 57,90 oder 57,50 USD gestartet werden. Unterhalb von 57,00 USD entstünden kleine Verkaufssignale für Abgaben bis 56,10 USD. Gelinge hingegen auch ein nachhaltiger Ausbruch über 60,55 USD, werde weiteres Aufwärtspotenzial bis zum EMA200 bei 62,74 USD eröffnet. (20.02.2020/ac/a/m)



