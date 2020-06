Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent rutschte am Donnerstag deutlich zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem klaren Ausbruch aus dem Aufwärtstrend der Vorwochen gekommen.



Der Trendbruch lasse eine umfassendere Zwischenkonsolidierung erwarten. Abgaben bis in den Bereich 36,37 USD könnten bei Brent zunächst anstehen. Ein weiterer Rückfall bis in den Bereich 32,19 USD werde möglich, sollte diese Unterstützung nicht halten. Zunächst biete sich bei Brent aber die Chance einer Gegenbewegung, welche die 38,75 USD nochmals erreichen könnte. (12.06.2020/ac/a/m)



