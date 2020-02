Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis erreichte im gestrigen Handel nochmals marginal höheren Rallyhochs und kippte dann zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Heute werde die Abwärtskorrektur zunächst weiter fortgesetzt. Es stehe eine bärische Reversalkerze am EMA50 und an der alten Aufwärtstrendlinie im Tageschart, was das kurzfristige Chartbild belasten könnte.



Noch sei der Aufwärtstrendkanal der vergangenen Tage intakt, bei 58,35 bis 58,50 USD liege die entscheidende Kreuzunterstützung. Werde diese signifikant unterschritten, könnten Abgaben bis 57,50 oder 56,30 - 56,40 USD eingeleitet werden. Würden die Bullen hingegen den Aufwärtstrendkanal verteidigen und Brent wieder über 59,70 USD führen, wäre ein neues Zwischenhoch im Bereich bei 60,40 bis 60,60 USD denkbar. Darüber hinaus wäre Platz bis rund 61,90 USD. (21.02.2020/ac/a/m)



