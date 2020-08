Paris (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch bewegte sich der Ölpreis Brent abwärts und bildete einen Pullback auf die überwundene Hürde bei 45,52 USD aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe klar behauptet werden können.



Aktuell biete sich die Chance, die Ausbruchsbewegung oberhalb der 45,52 USD zu bestätigen und die Rally fortzusetzen. Wenn es anschließend über die 46,21 USD hinausgehe, öffne sich der Weg für einen Anstieg in Richtung der 48,93 USD. Abgaben unter 45,52 USD sollten jedoch vermeiden werden. Da dies einen Rücklauf in den Bereich 45,00 USD schnell nach sich ziehen dürfte. (27.08.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.