Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

85,48 EUR -3,26% (15.09.2021, 12:32)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit über 670 Standorten in 77 Ländern. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11,8 Mrd. Euro im Jahr 2020.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet und gehört seit dem 21. Juni 2010 dem MDAX Index an. (15.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Votum für die Aktie des Weltmarktführers in der Chemiedistribution Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF).Brenntag habe gestern (14.09.) nachbörslich den Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2021 erneut angehoben. Demnach prognostiziere der Chemikalienhändler nun ein operatives EBITDA (vor Sondereffekten) von 1.260 bis 1.320 (bisher: 1.160 bis 1.260; ursprünglich: 1.080 bis 1.180; Gj. 2020: 1.058; Gj. 2019: 1.002; bisherige Analystenerwartung: 1.260) Mio. Euro. Brenntag habe die Anhebung des EBITDA-Ziels mit der Ergebnisentwicklung des H1/2021, der Fortsetzung der H1-Entwickung in das Q3 (allerdings keine konkreten Angaben getätigt) sowie den Aussichten für den weiteren Jahresverlauf begründet. Brenntag spreche von einem derzeit außergewöhnlichen Marktumfeld.Diermeier habe seine Prognosen erneut erhöht (u.a. EPS 2021e: 3,42 (alt: 3,26) Euro; EPS 2022e: 4,32 (alt: 4,14) Euro). Das Gewinnwachstum (bezogen auf das operative EBITDA, nicht aber auf das berichtete EPS wegen hoher Sonderbelastungen in 2021) werde sich seines Erachtens in 2022 abschwächen (Normalisierung des Marktumfelds vs. Effizienzsteigerungs- und Restrukturierungsprogramm). Der Analyst erwarte dennoch sowohl für 2021 als auch für 2022 neue Rekordergebnisse (operatives EBITDA, berichtetes EPS). Die Brenntag-Aktie, die erwartungsgemäß ab 20.09. Mitglied des DAX40 sein werde, notiere aktuell in der Nähe ihres Allzeithochs (87,40 Euro vom 18.08.2021).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Rating für die Brenntag-Aktie (seit der letzten Kommentierung vom 11.08. Seitwärtsbewegung) weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde bei 89 Euro belassen. (Analyse vom 15.09.2021)Börsenplätze Brenntag-Aktie:Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:85,32 EUR -1,09% (15.09.2021, 12:17)