Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

86,82 EUR -1,74% (15.09.2021, 09:07)



Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

86,26 EUR +1,22% (14.09.2021)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit über 670 Standorten in 77 Ländern. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11,8 Mrd. Euro im Jahr 2020.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet und gehört seit dem 21. Juni 2010 dem MDAX Index an. (15.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät die Aktie des Weltmarktführers in der Mülheimer Chemiedistribution Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu kaufen.Der Chemikalienhändler Brenntag erhöhe wegen einer anhaltend robusten Geschäftsentwicklung erneut seine Prognose für das laufende Jahr. So dürfte das operative Ergebnis (EBITDA) 2021 zwischen 1,26 Milliarden und 1,32 Milliarden Euro liegen, habe das Unternehmen am Dienstag in Essen mitgeteilt. Zuvor sei das Management von 1,16 bis 1,26 Milliarden Euro ausgegangen.Brenntag gehe dabei davon aus, dass sich das derzeit "außergewöhnliche Marktumfeld" mindestens bis zum Jahresende halten werde. Zum besseren Ergebnis sollten Effizienzsteigerungen sowie Akquisitionen beitragen, aber auch Wachstum aus eigener Kraft. Die Zahlen zum dritten Quartal wolle Brenntag am 4. November vorlegen.Brenntag habe erst Mitte Juni seine Erwartungen erhöht. Die jetzt angehobene Prognose liege über der Konsensschätzung der von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten, die im Schnitt mit einem operativen Ergebnis von 1,22 Milliarden Euro gerechnet hätten.Der DAX-Aufsteiger habe im Zuge dieser Meldung deutlich zulegen können und dadurch ein frisches Kaufsignal generiert.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Brenntag-Aktie: