Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

52,22 EUR +0,50% (06.09.2018, 15:43)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag AG:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF), der Weltmarktführer in der Chemiedistribution, ist mit seinem umfangreichen Produkt- und Serviceportfolio in allen bedeutenden Märkten der Welt vertreten. Vom Hauptsitz in Essen aus betreibt Brenntag ein weltweites Netzwerk mit mehr als 530 Standorten in 74 Ländern. 2017 erzielte das Unternehmen mit mehr als 15.000 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von 11,7 Mrd. Euro (13,3 Mrd. US-Dollar).



Brenntag ist das Bindeglied zwischen Chemieproduzenten und der weiterverarbeitenden Industrie. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden und Lieferanten mit maßgeschneiderten Distributionslösungen für Industrie- und Spezialchemikalien. Mit über 10.000 verschiedenen Produkten und einer Lieferantenbasis von Weltrang bietet Brenntag seinen etwa 185.000 Kunden Lösungen aus einer Hand. Dazu gehören spezifische Anwendungstechniken, ein umfassender technischer Service und Mehrwertleistungen wie Just-in-time-Lieferung, Mischungen & Formulierungen, Neuverpackung, Bestandsverwaltung und Abwicklung der Gebinderückgabe. Langjährige Erfahrung und die lokale Stärke in den einzelnen Ländern zeichnen den Weltmarktführer in der Chemiedistribution aus. (06.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Brenntag in der Gunst der Anleger - AktienanalyseIm MDAX standen zuletzt die Aktien von Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ganz oben auf den Kauflisten der Anleger, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Gute Geschäfte in allen wichtigen Marktregionen sowie Zukäufe hätten dem Unternehmen zwischen April und Ende Juni zu einem Umsatzanstieg von sieben Prozent auf 2,9 Mrd. Euro verholfen. Bereinigt um Währungseffekte hätte das Plus sogar zwölf Prozent betragen. Auch die Ergebniskennziffern würden wenig Anlass zur Kritik geben: Das um Sonderposten bereinigte EBITDA habe um 4,8 Prozent auf 231,3 Mio. Euro zugelegt, der auf die Aktionäre entfallende Überschuss um gut zehn Prozent auf 117,8 Mio. Euro.Brenntag-Chef Steven Holland habe sich entsprechend zufrieden gezeigt: "Zusammen mit dem ersten Quartal hatten wir ein gutes erstes Halbjahr 2018 - mit einem organischen Wachstum, das das Vorjahr deutlich übertrifft", so der Manager bei Vorlage der Quartalszahlen. "Sollten die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen weltweit weitestgehend unverändert bleiben, können wir auch in der zweiten Jahreshälfte weitere Zuwächse in unseren Regionen erwarten."Zugleich habe Brenntag das Gewinnziel für das laufende Jahr konkretisiert. Unter der Annahme von unveränderten Wechselkursen bis zum Jahresende peile das Unternehmen ein operatives EBITDA in einer Bandbreite von 870 bis 900 Mio. Euro an. Bislang war der Konzern lediglich von einer Gewinnsteigerung ausgegangen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 35/2018)Börsenplätze Brenntag-Aktie:Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:52,00 EUR -0,12% (06.09.2018, 17:35)