Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

43,19 EUR +5,86% (17.07.2019, 11:02)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag AG:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist der Weltmarktführer in der Chemiedistribution. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit mehr als 580 Standorten in 73 Ländern. Mit mehr als 16.600 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 12,6 Mrd. Euro (14,8 Mrd. US-Dollar) im Jahr 2018.



Für Brenntag geht Chemiedistribution weit über die Lieferung und den Transport von Chemikalien hinaus. Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag AG an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet und gehört seit dem 21. Juni 2010 dem MDAX Index an. (17.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Weltmarktführers in der Chemiedistribution Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) von 45,00 Euro auf 44,00 Euro.Nach vorläufigen Daten sei das operative EBITDA in Q2/2019 um rund 15% auf rund 266 (Vj.: 231,3) Mio. Euro geklettert (Q1/2019: +16% y/y; aber bereinigt um IFRS 16, Währungs- und Konsolidierungseffekte: -4% y/y; bereinigt um IFRS 16 und Währungseffekte: -1% y/y). Damit ergebe sich für das H1/2019 ein Ergebnisanstieg von 15% y/y. Die Ergebnis-Guidance (operatives EBITDA) für das laufende Geschäftsjahr habe Brenntag reduziert. Demnach solle das operative EBITDA nun im Geschäftsjahr 2019 um 0% bis 4% (bisher: +3% bis +7%) y/y steigen. Die Zielsetzung sei bereinigt um Währungseffekte und IFRS 16. Der veränderte Rechnungslegungsstandard werde das operative EBITDA im laufenden Geschäftsjahr um rund 100 (Q1/2019: +27) Mio. Euro y/y erhöhen. Der neue Ausblick stehe laut den Unternehmensangaben unter der Bedingung, dass die Wachstumsraten in H2 höher liegen würden als in H1.Diermeier habe seine Erwartungen gesenkt (u.a. EPS 2019e: 2,83 (alt: 2,92) Euro; EPS 2020e: 3,04 (alt: 3,17) Euro). Der negative Newsflow (Staatsanwaltschaft Essen prüft Ermittlungen gegen Brenntag wegen Chemikalienlieferungen nach Syrien aufzunehmen) habe sich fortgesetzt (Gewinnwarnung).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Brenntag-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 17.07.2019)Börsenplätze Brenntag-Aktie:Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:43,22 EUR -1,19% (17.07.2019, 10:56)