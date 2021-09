Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit über 670 Standorten in 77 Ländern. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11,8 Mrd. Euro im Jahr 2020.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (20.09.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Weltmarktführers in der Chemiedistribution Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) von 80 auf 84 Euro.Der Mülheimer Konzern profitiere weiter von den derzeit ungewöhnlich günstigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den eigenen Anstrengungen zur Effizienzsteigerung und den bereits abgeschlossenen Akquisitionen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auf Basis stabiler Wechselkurse auf dem aktuellen Niveau habe daher die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2021 erneut angehoben werden können. Mit dem Rückenwind der guten Geschäftsentwicklung habe sich zudem der Börsenwert von Brenntag so weit erhöht, dass die Aktie im Zuge der DAX-Erweiterung mit dem heutigen Tag in den wichtigsten deutschen Aktienindex aufsteige. Dies bedeute einen Imagegewinn und lenke die Aufmerksamkeit breiterer Anlegerkreise auf die Brenntag-Aktie.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel von 80 auf 84 Euro an und bestätigt seine Halteempfehlung für die Brenntag-Aktie. (Analyse vom 20.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Brenntag-Aktie:Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:81,92 EUR -1,73% (20.09.2021, 10:39)