Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

48,80 EUR -0,25% (20.03.2018, 11:43)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag AG:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF), der Weltmarktführer in der Chemiedistribution, ist mit seinem umfangreichen Produkt- und Serviceportfolio in allen bedeutenden Märkten der Welt vertreten. Vom Hauptsitz in Essen aus betreibt Brenntag ein weltweites Netzwerk mit mehr als 530 Standorten in 74 Ländern. 2017 erzielte das Unternehmen mit mehr als 15.000 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von 11,7 Mrd. Euro (13,3 Mrd. US-Dollar).



Brenntag ist das Bindeglied zwischen Chemieproduzenten und der weiterverarbeitenden Industrie. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden und Lieferanten mit maßgeschneiderten Distributionslösungen für Industrie- und Spezialchemikalien. Mit über 10.000 verschiedenen Produkten und einer Lieferantenbasis von Weltrang bietet Brenntag seinen etwa 185.000 Kunden Lösungen aus einer Hand. Dazu gehören spezifische Anwendungstechniken, ein umfassender technischer Service und Mehrwertleistungen wie Just-in-time-Lieferung, Mischungen & Formulierungen, Neuverpackung, Bestandsverwaltung und Abwicklung der Gebinderückgabe. Langjährige Erfahrung und die lokale Stärke in den einzelnen Ländern zeichnen den Weltmarktführer in der Chemiedistribution aus. (20.03.2018/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Weltmarktführers in der Chemiedistribution Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF).Die Zahlen, die das Unternehmen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht habe, hätten – bereinigt um Sonderbelastungen – weitgehend im Rahmen der Markterwartungen gelegen. Erfreulich sei die Beschleunigung der positiven Ergebnisdynamik in der zweiten Jahreshälfte. Entsprechend optimistisch falle auch der Ausblick des Vorstands für 2018 aus. Die Freude darüber werde jedoch durch den Hinweis auf wechselkursbedingte Belastungen etwas getrübt. Der Analyst sehe aktuell nur geringfügigen Anpassungsbedarf bei seinen Schätzungen und habe folglich auch sein Kursziel für die Brenntag-Aktie nur moderat von 50,00 auf 51,00 Euro erhöht.Thorsten Strauß, Aktienanalyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Brenntag-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 20.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:48,79 EUR -0,22% (20.03.2018, 13:17)