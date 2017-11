Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

Kurzprofil Brenntag AG:



Die Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist der Weltmarktführer in der Chemiedistribution. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit mehr als 550 Standorten in 74 Ländern. Mit rund 15.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 10,5 Mrd. Euro (11,6 Mrd. US-Dollar) im Jahr 2016. (09.11.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weiniger von Independent Research:Bernhard Weiniger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Weltmarktführers in der Chemiedistribution Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF).Die Q3-Zahlen hätten die Erwartungen beim Umsatz leicht und ergebnisseitig teilweise deutlich übertreffen können. In der Region EMEA sei mit dem Effizienzsteigerungsprogramm begonnen worden. Den Ausblick für 2017 habe das Unternehmen bestätigt. Zu dem Anstieg sollten insbesondere die Regionen Nordamerika und Asien/Pazifik beitragen. Der überwiegende Teil solle dabei aus dem existierenden Geschäft stammen, wobei auch weiterhin Akquisitionen einen positiven Effekt haben würden. Verhaltener seien die Aussichten für die Regionen EMEA (auch vor Sondereffekten) und Lateinamerika.Die Einschätzung des Analysten für den Chemiesektor sei nach den zuletzt verbesserten Aussichten insgesamt zuversichtlich. Brenntag sollte vor allem von seiner guten regionalen und produktseitigen Diversifizierung profitieren. Er habe seine EpS-Prognose für 2017 erhöht (2,47 (alt: 2,37) Euro) und für 2018 (2,69 Euro) unverändert gelassen.Auf Basis seines Discounted-Cashflow-Modells ermittelt Bernhard Weiniger, Aktienanalyst von Independent Research, ein neues Kursziel von 53,00 (alt: 51,00) Euro und bestätigt sein "halten"-Votum für die Brenntag-Aktie. (Analyse vom 09.11.2017)Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:51,79 EUR -0,27% (09.11.2017, 10:17)