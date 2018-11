Brennstoffzellen werden langfristig in den Mittelpunkt rücken

In Asien bereits Realität - Busse fahren mit Brennstoffzellen

Ballard - der unangefochtene Marktführer

Das kanadische Unternehmen produziert schwerpunktmäßig für die bereits genannten Fahrzeugtypen. Das liegt aber in erster Linie daran, dass Verkehrsbetriebe schneller die notwendige Infrastruktur in Form von Tankstellen bereitstellen können. Das Unternehmen, welches bereits vor 40 Jahren gegründet wurde, war zu Beginn der Jahrtausend-Wende bereits an der Börse mit einem zweistelligen Milliardenbetrag bewertet und liegt aktuell bei einer Marktbewertung von ca. 500 Mio. kanadischen Dollar. Für dieses Jahr steht erstmalig das Erreichen der Gewinnschwelle an. Neben einer starken Präsenz in China wurde auch mit einer Vielzahl von weiteren asiatischen Herstellern, wie bspw. Toyota eine Kooperation geschlossen. Noch vor wenigen Jahren war für den Einsatz in einer Brennstoffzelle Platin notwendig, was zum einen die Produktion teuer und zum anderen auch langfristig wegen der Knappheit des Materials schwierig gestaltet hätte. Auch hier hält Ballard mehrere Patente, die den Einsatz von Platin zukünftig obsolet machen. Die Aktie wird momentan um die drei Euro gehandelt.



Net Hydrogen - die andere Seite der Produktionskette

Im Gegensatz zu Ballard liefert Net Hydrogen Systeme zur Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Darüber hinaus ist man aktiv in der Entwicklung und Vermarktung von Wasserstofftankstellen, die in Bezug auf die Sicherheit ganz andere Anforderungen gegenüber herkömmlichen Betankungssystemen haben. Das skandinavische Konsortium H2 Mobility lässt die Tankanlagen bspw. von Net Hydrogen produzieren. Neben diesem Auftrag konnte Net Hydrogen einen Großauftrag des Startups Nikola Motor an Land ziehen. Dieser Auftrag bewegt sich in einer Größenordnung von ca. 1,5 Mrd. USD. Sollte Nikola Motor mit seiner Geschäftsidee zum Tragen kommen, winken weitere Großaufträge. Vor diesem Hintergrund erscheint die heutige Bewertung von ca. 400 Mio. Euro als günstig, allerdings ist zu berücksichtigen, dass das Wohl und Wehe des Unternehmens stark von der Entwicklung des Partners Nikola Motors abhängt.



Der kleinste im Bunde - Powercell

Das kleinste der drei genannten Unternehmen ist das schwedische Unternehmen Powercell. Auch dieses produziert wie Ballard Brennstoffzellen und hat sowohl mit Nikola Motors in Bezug auf die Entwicklung von Brennstoffzellen, als auch mit den großen deutschen Herstellern Kooperationen geschlossen. Aktuell spezialisiert man sich aber noch auf den Einsatz von Brennstoffzellen in Schiffsmotoren, die mit zu den größten Umweltverschmutzern in Bezug auf den CO2 Ausstoß zu werten sind. Aktuell ist das Unternehmen mit ca. 140 Mio. Euro bewertet.



Anlagen in Brennstoffzellen sind hochspekulativ

Anlagen in Brennstoffzellen sind hochspekulativ

Wer sich für ein Investment in Aktien entscheidet, der muss sich immer darüber im Klaren sein, dass Aktien auch Verluste erzeugen können. Insbesondere bei den oben genannten Aktien besteht darüber hinaus auch die Gefahr eines Totalverlustes. Auf der anderen Seite bietet ein Investment in die oben genannten Aktien eine gewaltige Chance. Anleger sollten daher kleinere Positionen mit den oben genannten Papieren aufbauen.









