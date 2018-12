Newark (www.aktiencheck.de) - Derzeit sehen wir eine positive Entwicklung bei der brasilianischen Schuldendynamik, sagt Cathy Hepworth, Managing Director and Co-Head des Emerging Market Debt Teams bei PGIM Fixed Income, in einem Ausblick über mögliche künftige Entwicklungen der brasilianischen Wirtschaft.Die Ansicht der Experten lasse sich auf der Grundlage der folgenden Punkte erklären: Erstens sei der lokale Anleihenmarkt primär in der Hand von inländischen Investoren; ausländische würden nur etwa 12 Prozent des lokalen Marktes halten. Somit sei das Risiko, dass die inländische Schuld nicht überschrieben werde, derzeit begrenzt. Zweitens sei die Netto-Staatsverschuldung mit leicht über 50 Prozent aus Sicht der Experten noch überschaubar. Drittens sei die Bonität Brasiliens in Zeiten starker Volatilität in den letzten Jahren durch mehrere äußere Faktoren gestützt worden, wie beispielsweise eine sehr niedrige Auslandsverschuldung des öffentlichen Sektors von rund 5 Prozent des BIP, ein überschaubares Leistungsbilanzdefizit, das überproportional durch ausländische Direktinvestitionen gedeckt sei, ein solider Bestand an Devisenreserven sowie ein System mit variablen Wechselkursen, das als automatischer Stoßdämpfer fungiere.Allerdings dürften weiterhin Abwärtsrisiken bestehen bleiben. Denn nach wie vor bestünden Bedenken über die tatsächliche Regierungsfähigkeit der neuen Regierung sowie bezüglich ihres tatsächlichen Engagements hinsichtlich eines marktorientierten politischen Rahmens. Daher werde es für den brasilianischen Verwaltungsapparat von entscheidender Bedeutung sein, das Gleichgewicht des Einflusses zwischen orthodoxen Politikern und ihren Gegnern im Auge zu behalten. Denn was die Regierungsfähigkeit betreffe, so berge das stark fragmentierte politische System Brasiliens in den Augen der Experten mögliche strukturelle Hindernisse, um eine funktionierende Regierungskoalition zusammenzustellen. Darüber hinaus könnte Bolsonaros rechtspopulistische Ausrichtung zu verstärkten Unstimmigkeiten im Kongress führen und somit die Fähigkeit der Regierung, die bereits angestoßenen Reformen voranzubringen, beeinträchtigen. Denn Bolsorano sei bekannt für abfällige Äußerungen gegen Frauen, Afro-Brasilianer und der LGBT-Gemeinschaft. (17.12.2018/ac/a/m)