Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In Brasilien nahm die Reform des Rentensystems eine erste Hürde, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Doch tatsächlich habe dieser erste Schritt als der leichteste gegolten. Die weiteren Schritte würden monatelange Debatten mit insgesamt sechs Abstimmungen in beiden Kammern des Kongresses beinhalten. Erst nach diesem Prozess könnte die Reform in Kraft treten. Manch ein Analyst hege daher Zweifel, ob dieser langwierige Reformprozess tatsächlich die Konjunktur in Brasilien dieses Jahr noch beleben könne. Eine erfolgreiche Rentenreform gelte als Wachstumstreiber, da sie die Reformfähigkeit Brasiliens gegenüber Investoren verdeutlichen würde. Außerdem würden im Staatshaushalt auf diese Weise Mittel freigestellt, mit denen der Staat Investitionen tätigen könnte. Nun scheine es sich zu rächen, dass Präsident Bolsonaros Partei keine Hausmacht im Kongress besitze. Sein Wahlerfolg habe auch auf das Versprechen gegründet, mit dem etablierten Politikstil in Brasilien zu brechen. Doch genau mit jenen Politikern müsse er nun im Kongress kooperieren.Die Wachstumsaussichten 2019 würden sich daher eintrüben. Die Deutsche Bank rechnet lediglich mit einem BIP-Plus von 1,6 Prozent. Seit April habe der Brasilianische Real um rund drei Prozent gegenüber dem Euro abgewertet. Eine nachhaltige Kurserholung des Reals erscheine in naher Zukunft unwahrscheinlich. (26.04.2019/ac/a/m)