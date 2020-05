Wien (www.aktiencheck.de) - Brasilien hat sich zum Epizentrum der COVID-19-Pandemie in Lateinamerika entwickelt, nicht zuletzt deshalb, weil Präsident Bolsonaro von Anfang an darauf bestand, die Wirtschaft um jeden Preis am Laufen zu halten, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Mit dem weltwirtschaftlichen Einbruch drohe nun der Staatsbankrott oder zumindest eine weitere massive Währungsabwertung - beziehungsweise beides. Bolsonaros politische Koalition sei faktisch zerbrochen. Der Präsident habe zudem den obersten Chef der Bundespolizei entlassen, um diesen durch einen persönlichen Freund zu ersetzen. Der Justizminister sei aus Protest zurückgetreten und habe den Präsidenten beschuldigt, die Justiz zu behindern. Bolsonaro sehe sich nun einem drohenden Amtsenthebungsverfahren gegenüber und kämpfe ums politische Überleben. Dabei setze er verstärkt auf einen engen Zirkel von Militärs, die dadurch stark an Einfluss gewinnen würden und inzwischen so viel Zugriff auf staatliche Macht hätten wie seit der 1985 beendeten Militärdiktatur nicht mehr.Bolsonaro, selbst ehemaliger Armeeoffizier, sei bereits im Wahlkampf mit offener Sympathie für eine neuerliche Militärregierung aufgefallen. Einige Beobachter würden mutmaßen, dass er nur noch auf dem Papier das Land regiere, während tatsächlich Vizepräsident Mourão, ein pensionierter General, bereits die Macht in seinen Händen halte. Dieser habe Mitte April süffisant kommentiert, es sei alles unter Kontrolle, die Frage sei nur, unter wessen Kontrolle? Die Börse in Sao Paolo habe im April dennoch um 10% zugelegt. Zugleich habe der Brasilianische Real gegenüber dem Dollar erneut nachgegeben und sich um rund fünf Prozent verbilligt. (Ausgabe April/Mai 2020) (15.05.2020/ac/a/m)