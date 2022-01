Wien (www.aktiencheck.de) - Brasilien war einer der schwächsten großen Aktienmärkte 2021 mit einem Rückgang um 12% in Lokalwährung und über 23% in US-Dollar gerechnet, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management in einer aktuellen Ausgabe von "em-report".Die Industrieproduktion entwickele sich weiterhin schwächer als erwartet und liege um 4% unter dem Niveau vor der Pandemie. Selbst mit einer weiteren Öffnung der Wirtschaft nach den pandemiebedingten Einschränkungen werde sich die Situation vermutlich bestenfalls allmählich verbessern. Die schwächere Wirtschaftsaktivität habe die Notenbank nicht davon abgehalten, die Leitzinsen im Dezember kräftig anzuheben, um 1,5% auf 9,25%, was im Rahmen der Markterwartungen gelegen habe.Innenpolitisch seien im Parlament sowohl das Budget für 2022 als auch Verfassungsänderungen im Hinblick auf die erst vor kurzem eingeführte Ausgabenobergrenze bestätigt worden. In den kommenden Monaten dürften die innenpolitischen Themen angesichts der Präsidentschaftswahl im Herbst weiterhin dominieren. Auch wenn Volkswirtschaft und Aktienmarkt das Schlimmste erst einmal hinter sich haben könnten, dürften weitere starke Kursausschläge damit programmiert sein. (em-report Januar 2022) (31.01.2022/ac/a/m)