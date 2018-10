Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Stichwahl am 28. Oktober zwischen dem rechts-konservativen Jair Bolsonaro und dem Kandidaten der Arbeiterpartei (PT), Fernando Haddad, scheint bereits so gut wie entschieden, so die Analysten der HSH Nordbank AG.



An den Märkten zeichne sich mit Blick auf eine Rallye brasilianischer Vermögenswerte eine eindeutige Präferenz für den als marktliberal geltenden Bolsonaro ab, der sich als Repräsentant des "Anti-Establishment" darstelle. Der populistische Ex-Militär sage der Korruption und Kriminalität im Land den Kampf an und wolle damit das nachholen, was die PT seiner Meinung nach in 13 Jahren Amtszeit versäumt habe. Das Land benötige in der Tat essenzielle Reformen - darunter hauptsächlich die des Rentensystems- und mehr Haushaltsdisziplin, um eine Staatsschuldenkrise in der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas zu verhindern.



Eine Staatsschuldenkrise, die derzeit noch nicht akut sei, dürfte andere Schwellenländer ebenfalls treffen. Auch für Deutschland wäre eine instabile Lage seines wichtigsten Handelspartners in Lateinamerika schmerzhaft. Es sei durchaus möglich, dass die Wirtschaft von einem "starken Mann" profitiere und es Bolsonaro gelinge, das Land wieder auf einen robusten Wachstumspfad zurückzuführen. Es gebe aber auch eine mindestens ebenso große Gefahr, dass der stark polarisierende Kandidat, der zudem über keinerlei Erfahrung in politischen Spitzenämtern verfüge, Brasilien noch tiefer spalte. Zudem werde es bei der Stichwahl am 28. Oktober darauf ankommen, welche Mehrheitsverhältnisse sich im Abgeordnetenhaus und Senat ergeben würden. Auch davon werde abhängen, ob Bolsonaro nach seiner Wahl die notwendigen Reformen im Kongress umsetzen könne. (23.10.2018/ac/a/m)



