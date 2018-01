Nachdem Präsident Temer in Dezember keine Unterstützung vom Parlament für die Rentenreform bekommen habe, sei klar geworden, dass sich die Chancen für eine Reform in dieser Legislaturperiode deutlich verschlechtert hätten. Zwar würden die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen erst im Oktober stattfinden, aber sie würden bereits jetzt ihre Schatten vorauswerfen. Die Parlamentarier würden mit der unpopulären Anhebung des Renteneintrittsalters nicht in Verbindung gebracht werden wollen, denn das würde ihre Chancen für eine Wiederwahl schmälern.



Die Inflationsrate sei seit Anfang vergangenen Jahres merklich gesunken und liege aktuell mit 2,95% deutlich unterhalb des Inflationsziels von 4,5%. Es sei das erste Mal in der Geschichte des Landes, dass die Inflation das Jahr unterhalb des unteren Inflationsbandes (3%) abschließe. Allerdings deute die aktuelle Erholung daraufhin, dass der starke Rückgang der Inflation weitgehend abgeschlossen sein sollte. Die Zentralbank verfüge aufgrund der gefallenen Inflation noch über etwas Spielraum für eine weitere Zinssenkung auf dann nur 6,75%.



Brasilien habe zwar den richtigen Weg eingeschlagen, aber es werde noch dauern, bis die Reformen Früchte tragen würden. Die Wirtschaft des Landes weise eine leichte Erholung auf, die noch an Kraft gewinnen sollte. Der Wachstumsausblick werde durch die fiskalische Konsolidierung belastet. Die politische Unsicherheit bleibe aufgrund mehrerer laufender Korruptionsverfahren und der Präsidentschaftswahl im Oktober hoch. Die Exportindustrie profitiere von der Erholung der Rohstoffpreise. Die Rahmenbedingungen für Investitionen würden schwierig bleiben; besonders würden die überbordende Bürokratie, das komplexe Steuersystem und die schlechte Infrastruktur belasten.



Der brasilianische Ratingtrend sei aufgrund der Reformunfähigkeit der Vorgängerregierung, der Verschlechterung der fiskalischen Verfassung und des langfristigen Verlusts an Wettbewerbsfähigkeit in den vergangenen Jahren negativ gewesen. Moody’s und Fitch hätten ihre Ratings für Brasilien im vergangenen Jahr auf Ba2 bzw. BB gesenkt, Standard & Poor’s sei einen Schritt weiter gegangen und habe das Rating Anfang 2018 auf BB- gesenkt. Der Ratingausblick sei bei Moody‘s und Fitch noch negativ. Die neue Regierung habe wichtige Schritte in Richtung Haushaltskonsolidierung gemacht. Angesichts der Menge an Problemen und trotz der Bemühungen der Regierung werde es große Anstrengungen und viel Zeit kosten, um wieder Verbesserungen im Ratingtrend zu schaffen. (Ausgabe vom 18.01.2018) (19.01.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wirtschaftliche Erholung in Brasilien ist im Gange, so die Analysten der DekaBank.Der Wachstumsausblick habe sich in den vergangenen Monaten weiter aufgehellt. Die jüngst veröffentlichten Einzelhandelsumsätze für November hätten deutlich positiv überrascht. Die Einkaufsmanagerindices seien seit dem Sommer im Expansionsbereich. Das Konsumenten- und Unternehmensvertrauen hätten zum Jahresende den höchsten Wert seit 2014 erreicht. Die Wirtschaft profitiere von der Belebung der inländischen Nachfrage und von einer anhaltend starken externen Nachfrage. Das Jahr 2018 habe alle Zutaten für ein solides Wachstumsjahr.