Bonn (www.aktiencheck.de) - Die in Brasilien nicht unter Kontrolle gebrachte Corona-Pandemie hat die bereits vor dem Ausbruch des Erregers schwächelnde Wirtschaft zusätzlich belastet, so die Analysten von Postbank Research.



Die Deutsche Bank rechne daher damit, dass die brasilianische Wirtschaft nominal zum ersten Mal in der Geschichte in eine Rezession geraten werde. Daraus resultierende Kreditausfälle würden auf dem Bankensektor lasten, welcher für 30 Prozent des brasilianischen Aktienmarktes stehe. Zwar sei positiv zu vermerken, dass der Wirtschaftsminister auf eine positive Agenda dränge und sich wieder auf Reformen konzentriere. Die Ankündigungen der letzten Woche und die Diskussionen im Kongress würden allerdings auf ein Primärdefizit von etwa 900 Milliarden BRL in diesem Jahr - oder 11,7 Prozent des BIP, nach Schätzung der Deutschen Bank - hindeuten. Dies bedeute eine Bruttoverschuldung im Verhältnis zum BIP von rund 95 Prozent - etwa 20 Prozentpunkte höher als zu Jahresbeginn. Die Zentralbank dürfte auf eine steigende Staatsverschuldung mit einer Ausweitung des Anleihekaufprogramms reagieren. Dies könnte den Real in den kommenden Monaten weiter schwächen. (06.07.2020/ac/a/m)



