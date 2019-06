Wien (www.aktiencheck.de) - Brasiliens Volkswirtschaft schrumpfte im ersten Quartal um 0,2%, nicht zuletzt aufgrund geringerer landwirtschaftlicher Produktion, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".



Damit drohe der Rückfall in die Rezession. Die Wachstumsschätzungen für 2019 hätten sich binnen drei Monaten von 2,5% auf rund 1,25% halbiert. Die Arbeitslosigkeit bleibe mit mehr als 12% sehr hoch und diese Zahl widerspiegele selbst nach Einschätzung der Regierung bei weitem nicht das ganze Ausmaß der Misere am Arbeitsmarkt. Innenpolitisch sinke die Zustimmung zur Regierung des ultrarechten Präsidenten Bolsonaro rapide. Selbst viele Befürworter seiner Wahl in der Geschäftswelt würden sich zunehmend desillusioniert von mangelnden Reformfortschritten und offenkundigem Desinteresse des Präsidenten an Wirtschaftsfragen zeigen. Unterdessen hätten hunderttausende Studenten, Lehrer und Eltern in über 200 Städten gegen geplante massive Kürzungen im Bildungsbudget und weitreichende Eingriffe des Präsidenten in die Autonomie der Universitäten und Schulen demonstriert. Daraufhin habe Bolsonaro seine Anhänger zu Gegendemonstrationen mobilisiert und um Druck auf das Parlament auszuüben.



Derweil gerate Justizminister Moro immer stärker in die Schusslinie. Als federführender Richter sei er die Schlüsselfigur im Prozess gegen Ex-Präsident Lula da Silva gewesen. Vom "Intercept" veröffentlichte Handytelefonate, Chatprotokolle, Videos, und andere Dokumente scheinen zu belegen, dass der Prozess gegen Lula politisch motiviert war und juristischen Grundregeln verletzte, so die Experten von RCM. Offenbar hätten sich Staatsanwaltschaft und Richter koordiniert, um Lula zu verurteilen, zu inhaftieren und seine wahrscheinliche Wiederwahl zu verhindern. Moro habe die Veröffentlichungen als "selektiv" und "verzerrend" kritisiert und habe keinerlei unrechtmäßiges Agieren gesehen, doch bemerkenswerterweise hätten weder er noch das damalige Ermittlungsteam bislang die Echtheit der präsentierten Dokumente und Aufnahmen bestritten. Bolsonaro habe sich bislang wenig überraschend vor seinen Justizminister gestellt. Der Oberste Gerichtshof wolle angesichts der neuen Enthüllungen nochmals über den zuvor bereits abgelehnten Antrag zur Freilassung Lulas beraten. Der Aktienindex in Sao Paolo habe trotz der innenpolitischen Turbulenzen und gegen den negativen globalen Trend im Mai um knapp ein Prozent zugelegt. (Ausgabe Juni 2019) (24.06.2019/ac/a/m)



