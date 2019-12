Wien (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten brasilianischen Wirtschaftsdaten waren im Grunde gar nicht so schlecht, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management in einer aktuellen Ausgabe von "em-report".



Zwar expandiere die Industrieproduktion weiterhin nur sehr zaghaft und die Arbeitslosigkeit gehe nur langsam zurück, doch Einzelhandel, Dienstleistungen und Wirtschaftsaktivität generell hätten deutlich zugelegt. Wachsende Spannungen innerhalb der Partei von Präsident Bolsonaro und starke Proteste der Bevölkerung gegen korrupte Eliten und Regierungen in vielen Ländern Südamerikas (Chile, Ecuador, Kolumbien) seien jedoch wenig förderlich für die generelle Stimmung der Investoren gegenüber der Region gewesen. Dies habe sich vor allem in kräftig fallenden Währungen in fast allen südamerikanischen Ländern niedergeschlagen. So habe der brasilianische Real (BRL) gegenüber dem US-Dollar im November fast sechs Prozent verloren. Speziell in Chile habe sich die lang angestaute Wut der unteren Bevölkerungsschichten Bahn gebrochen, nicht zuletzt gegen ein Wirtschafts- und Steuermodell, wie es Brasiliens Präsident gern in seinem Land etablieren möchte.



Angesichts dessen, der 2020 anstehenden Kommunalwahlen sowie eines weiter schwindenden Rückhalts in der Bevölkerung habe Präsident Bolsonaro die geplante Reform im öffentlichen Dienst erst einmal auf Eis gelegt. An der Börse in Sao Paolo habe das jedoch die wenigsten Investoren gestört. Der Bovespa-Aktienindex (ISIN: BRIBOVINDM18, WKN: A0JZEM) sei im Monatsvergleich zwar faktisch unverändert gewesen, sei zwischenzeitlich aber auf ein neues Allzeithoch gestiegen. (Ausgabe 12/Dezemeber 2019) (12.12.2019/ac/a/m)



