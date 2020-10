Wien (www.aktiencheck.de) - Brasiliens Aktienmarkt gehörte auch im September zu den schwächeren Emerging Markets, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "emreport".



Knapp 5% tiefer hätten die Kurse im Durchschnitt gegenüber Ende August geschlossen. Auch der Real habe neuerlich nachgegeben (rund 2% zum Dollar). Generell sei Lateinamerika eher wenig gefragt unter internationalen Investoren gewesen. Unterdessen liege Brasilien zwar weiterhin auf Platz drei bei Covid-19 Infektionen, doch Zuwachs- und Sterberaten hätten sich deutlich abgeflacht. Konjunkturell sehe es weiterhin nicht sonderlich gut aus: Das Wachstum im zweiten Quartal sei schwächer ausgefallen als erwartet. Dennoch würden viele Analysten ihre Wachstumsschätzungen für 2020 anheben. Derzeit würden sie "nur" noch ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung fürs Gesamtjahr um rund 5% erwarten. Ungeachtet dessen sehe der IWF außergewöhnlich hohe Risiken für Brasiliens Volkswirtschaft, unter anderem durch eine mögliche zweite Welle der Pandemie und die sehr schlechte staatliche Verschuldungssituation.



Präsident Bolsonaro habe derweil ein Programm für Mindesteinkommen für die ärmsten Bevölkerungsschichten in Aussicht gestellt, das aber angeblich nicht dazu führen solle, die Ausgabenobergrenze des Staatsbudgets zu verletzen. Die Märkte hätten negativ und verunsichert reagiert. Viele Marktteilnehmer würden das skeptisch sehen und glauben, dass der Präsident mit Bilanzierungstricks arbeite und in Wahrheit sehr wohl die Haushaltsdisziplin aufgebe. (Ausgabe Oktober 2020) (21.10.2020/ac/a/m)



