Wien (www.aktiencheck.de) - Der ultrarechte Ex-Militär Jair Bolsonaro gewann erwartungsgemäß die Stichwahl um das brasilianische Präsidentenamt, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Die Investoren würden sich stattdessen darauf konzentrieren, dass die Arbeiterpartei damit nicht ein weiteres Mal den Präsidenten stelle und dass Bolsonaro als "marktfreundlich" gelte. Sein neuer Finanzminister habe jedenfalls schon breite Zustimmung bei Unternehmen und Finanzmarktakteuren gefunden. Bolsonaro habe aufgrund des allgemeinen Rechtsrucks zudem bessere Chancen, Mehrheiten im Parlament zu schmieden als seine Vorgänger. Allerdings sei das Parlament mit 30 Parteien zugleich so zersplittert wie noch nie. Bolsonaros Partei komme als zweitstärkste Fraktion auf gerade einmal 10% der Sitze. Was immer er auch anstellen wolle, um Brasiliens Staatsfinanzen vor dem Kollaps zu bewahren und die Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen, dürfte sehr unpopuläre, teils sehr harte Einschnitte für weite Teile der Bevölkerung bedeuten.Es bleibe abzuwarten, wie viele Parteien und Abgeordnete gewillt seien, solche Maßnahmen wirklich mitzutragen, wenn es konkret werde. Im letzten "em-report" hätten die Experten bereits drauf hingewiesen, dass Bolsonaro die Wähler mit seiner Anti-Korruptions-Kampagne und seiner "Law und Order"-Rhetorik gewonnen habe, nicht für etwaige Sozialreformen. Denkbar sei allerdings durchaus, dass der neue Präsident sich notfalls auch über Parlament und/oder Justiz hinwegzusetzen versuche. (Ausgabe November 2018) (14.11.2018/ac/a/m)