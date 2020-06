Wien (www.aktiencheck.de) - Obwohl Lateinamerika das neue Epizentrum der COVID-19-Pandemie ist, legten die Aktienmärkte der Region im Mai überdurchschnittlich stark zu und auch die Währungen erholten sich, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "emreport".



Der Aktienindex in Sao Paolo sei um mehr als 8% gestiegen. Zum Teil seien das rein technische Gegenbewegungen nach den starken Verlusten vom Februar und März. Zum Teil aber werde auch dort natürlich schon darauf spekuliert, dass das Schlimmste bald vorüber sein könnte. Weder die Zahlen zur Pandemie noch zur Wirtschaft würden dies aber bislang zeigen. Die brasilianischen Behörden bekämen die Pandemie weiterhin nicht in den Griff. Vor allem die medizinisch und in Sachen Infrastruktur massiv unterversorgte indigene Bevölkerung sei immer stärker betroffen. Seit Mitte Mai gebe es auch keinen Gesundheitsminister mehr in der Regierung; der Posten sei bislang nicht neu besetzt worden. Wirtschaftlich sehe es schlecht aus. Konsum und Industrieproduktion seien massiv eingebrochen und würden bislang kaum Tendenzen einer Besserung zeigen. Die Notenbank habe die Zinsen um 0,75% gesenkt und könne zumindest bis auf Weiteres auch Anleihen des Staates kaufen, um den laufenden Haushalt sowie das Corona-Sonderbudget zu finanzieren. Doch der fiskalische Spielraum sei angesichts des auch schon vor COVID-19 dramatischen Verschuldungstrends sehr begrenzt. Trotz der anhaltenden innenpolitischen Krise gehe man an den Märkten derzeit davon aus, dass sich am finanz- und wirtschaftspolitischen Kurs vorerst nichts ändern werde. (12.06.2020/ac/a/m)



