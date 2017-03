Die Berichtssaison zum vierten Quartal 2016 sei erfreulich verlaufen, der Euro-Dollar-Wechselkurs stabilisiere sich und das Wachstum scheine an Fahrt aufzunehmen, sodass auch die Gewinntrends im ersten Halbjahr 2017 für Aktienanleger ein interessantes Umfeld darstellen dürften.



Unter den zyklischen Branchen empfehle Merck Finck auch den Grundstoffsektor, also Bergbau, Chemie und Baustoffe. Diese Branchen würden von zunehmenden Infrastrukturinvestitionen und den positiven Rohstofftrends profitieren. Gegenüber Finanzwerten bleibe die Bank bei ihrer positiven Einstellung. "Politische und regulatorische Risiken belasten die Branche zwar weiterhin, scheinen aber in den Hintergrund getreten zu sein. Ein Anstieg der Renditekurve wirkt sich positiv auf die Gewinne der Banken aus", so Greil. Auch für die IT-Branche bleibe Merck Finck positiv eingestellt. Weite Teile des Sektors hätten sich guter Nachfrage erfreut, bei weiterem enormem Potenzial gerade in zukunftsträchtigen Technologiefeldern rund um die Digitalisierung.



Unter den defensiven Branchen bleibe die Münchner Privatbank für den Gesundheitssektor vorsichtig - nicht zuletzt angesichts wiederholter Andeutungen von Donald Trump. Der fordere mehr Wettbewerb, was die Preise und damit die Margen der Pharmariesen belasten könnte. Hinzu komme die geplante Abschaffung von Obamacare. Der Sektor sei auch in Europa von dieser Seite gefährdet, schließlich hätten Europas Pharmariesen die größten US-Umsatzanteile im Vergleich zu anderen Branchen.



Sowohl in Europa wie in den USA stufe Merck Finck die Branchen Finanz, Informationstechnologie und Grundstoffe positiv ein. Neutral sehe die Bank in beiden Regionen zyklische Konsumgüter, Basiskonsumgüter, Energie und Industrie, zusätzlich Telekommunikation in Europa und Versorger in den USA. Skeptisch bleibe die Bank dagegen für die Versorgerbranche in Europa und den US-Telekomsektor. (15.03.2017/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Vor dem Hintergrund sich verbessernder Konjunkturtrends auf beiden Seiten des Atlantiks zieht die Münchner Privatbank Merck Finck zyklische Branchen weiterhin defensiven Sektoren vor, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers."Finanzwerte dürften sich in einem Umfeld tendenziell leicht anziehender Zinsen überdurchschnittlich entwickeln", so Greil.