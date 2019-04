Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In der Technischen Analyse besitzen runde Kursmarken eine besondere Bedeutung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gerade an Niveaus wie 1.000, 10.000 oder wie im Fall des Bovespa (ISIN: BRIBOVINDM18, WKN: A0JZEM) bei 100.000 Punkten komme es oftmals zu Umkehrbewegungen. Bei den brasilianischen Standardwerten dokumentiere der "high wave doji" vom März die Gefahr von Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Rekordhoch bei 100.439 Punkten. In die gleiche Kerbe würden derzeit verschiedene Indikatoren schlagen, die negative Divergenzen aufweisen würden, indem die letzten Allzeithochs nicht mehr durch entsprechende Indikatorenpendants bestätigt worden seien. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten derzeit eine Atempause favorisieren und Investoren sollten vor allem nach möglichen Unterstützungen Ausschau halten. Besonders markant sei aus ihrer Sicht die Bastion aus den Hochpunkten von Anfang 2018 bei rund 87.000 Punkten, einem ehemaligen Fibonacci-Projektionslevel (86.877 Punkte) und dem im letzten Jahr etablierten, steilen Haussetrend (akt. bei 85.893 Punkten). Eine Konsolidierung bis zu dieser Kumulationsunterstützung hätte einen gesunden, trendbestätigenden Charakter. Unterhalb dieser Haltezone würde der Chartverlauf des Bovespa allerdings deutlich größeren Schaden nehmen. (01.04.2019/ac/a/m)





