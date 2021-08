Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,59 EUR -0,60% (16.08.2021, 09:08)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,605 EUR +1,38% (13.08.2021, 17:35)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (16.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.In der Vorsaison habe Eintracht Frankfurt dem BVB dessen "Dauer-Abo" in der Champions League lange Zeit streitig gemacht. Am Ende habe sich Borussia Dortmund aber doch noch vor die Hessen auf einen der ersten vier Plätze schieben können. Zum Auftakt der Saison 2021/22 habe das Team des neuen Trainers Marco Rose nun gleich ein Statement gesetzt.So seien die Dortmunder furios mit einem 5:2 Sieg gegen Eintracht Frankfurt in die neue Serie gestartet. Bemerkenswert einmal mehr: Erling Haaland, der zwei Tore erzielt habe und die anderen drei Treffer aufgelegt habe.Der Borussia Dortmund-Aktie dürfte dies im heutigen Handel Auftrieb verleihen. Bereits zum Ende der vergangenen Handelswoche sei der Titel auf ein neues Jahreshoch gestiegen. Gut möglich, dass angetrieben von der nächsten "Haaland-Show" weitere Höchststände erreicht würden.Mutige Anleger können bei der Borussia Dortmund-Aktie weiterhin zugreifen, der Stopp sollte nun auf 5,50 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link