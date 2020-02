Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

8,92 EUR +0,56% (17.02.2020, 10:50)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

8,92 EUR +0,22% (17.02.2020, 10:53)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (17.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund laufe endlich wieder zur Hochform auf. Der BVB habe Eintracht Frankfurt am 22. Spieltag in der Fußball Bundesliga mit 4:0 überrannt. Der BVB gehe mit gestärktem Selbstvertrauen in die Champions-League-Woche. Gegner sei am Dienstag Paris Saint-Germain. Der französische Top-Club habe die Generalprobe ordentlich in den Sand gesetzt. Beim Tabellenvorletzten SC Amiens habe die Truppe von Thoms Tuchel nur ein 4:4 erreicht. Dabei habe PSG in der ersten Halbzeit zwischenzeitlich mit 0:3 zurückgelegen.Schaffe es der BVB, Paris St. Germain aus der Champions League zu kicken, werde die Aktie sicherlich einen Freudensprung machen. Die Bundesliga sei das Schaulaufen, die Kür sei die Champions League mit der Option auf zusätzliche Einnahmen in zweistelliger Millionenhöhe.Darüber hinaus könnten die jungen Talente im Kader des BVB weiter ihr Können auf der großen Bühne der Champions League unter Beweis stellen und ihre Marktwerte steigern. Ohnehin würden im BVB-Kader einige stille Reserven schlummern. Zuletzt sei Erling Haaland von RB Salzburg für 20 Millionen Euro verpflichtet worden. Schon jetzt sei er ein Vielfaches davon wert. Ganz zu schweigen von Jadon Sancho und Giovanni Reyna.Mutige Anleger nutzen nach wie vor Kurse zwischen 8,75 Euro und 9,00 Euro zum Einstieg, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Der BVB verfüge dank der klugen Einkaufspolitik über reichlich stille Reserven bei vielen seiner Top-Talente. Der BVB komme derzeit auf einen Börsenwert von 822 Millionen Euro. Juventus Turin etwa bringe es auf 1,4 Milliarden Euro. Stoppkurs 7,25 Euro. (Analyse vom 17.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link