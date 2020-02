Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (24.02.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von Jochen Kauper vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Zuletzt habe die Borussia Dortmund-Aktie durch den Heimsieg gegen Paris Saint-Germain in der finanziell wichtigen Champions League einen Sprung nach oben gemacht. Und auch in der Bundesliga setze der BVB seine Aufholjagd fort. Gute Zahlen für das erste Halbjahr und ein neuer Sponsorendeal sollten den Titel bald über die 10-Euro-Marke klettern lassen.Am Freitag habe das Unternehmen Zahlen für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2019/20 vorgelegt. Die Bruttokonzerngesamtleistung habe sich auf 297,4 Mio. Euro erhöht. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum seien es 256,0 Mio. Euro gewesen. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) habe EUR 4,5 Mio. betragen (Vorjahreshalbjahr 19,6 Mio. Euro).Wenige Tage zuvor habe der BVB bekannt gegeben, dass man ab der kommenden Saison zwei Trikotsponsoren und damit mehr Geld bekommen werde. 1&1, der zum United Internet-Konzern gehöre, werde ab der kommenden Saison auf den Trikots von Borussia Dortmund zu sehen sein. Der bisherige alleinige Trikotsponsor, der Spezialchemiekonzern Evonik, richte "seine langjährige Partnerschaft mit dem BVB stärker auf internationale Zielgruppen aus", wie es in einer Pressemitteilung geheißen habe.Finanziell mache der BVB durch den neuen Deal einen deutlichen Sprung. Das Unternehmen werde durch die beiden Trikotsponsoren ein deutliches Einnahmeplus erzielen. Dem Vernehmen nach würden die Einnahmen auf rund 40 Mio. Euro jährlich steigen. In den kommenden fünf Jahren würden Evonik und 1&1 - je nach sportlichem Erfolg - bis zu 200 Mio. Euro an den BVB zahlen. Die Verträge mit den beiden Sponsoren würden bis zum 30. Juni 2025 laufen.Zudem glänze der BVB nach wie vor mit seiner Einkaufspolitik. Erling Haaland sei für 20 Mio. Euro von RB Salzburg nach Dortmund geholt worden. Schon jetzt sei er ein Vielfaches davon wert. Ganz zu schweigen von Jadon Sancho, der mit über 100 Mio. Euro gehandelt werde, sowie Jungtalent Giovanni Reyna. Diese könnten in der lukrativen Champions League ihre Marktwerte weiter steigern.Wegen der schwachen Gesamtmarktverfassung sei die Borussia Dortmund-Aktie am horizontalen Widerstand bei 9,25 Euro gescheitert. Kurse um 9,00 Euro bleiben Kaufkurse, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". In einem freundlichen Gesamtmarkt sei das nächste Etappenziel die 10,00-Euro-Marke. (Analyse vom 24.02.2020)