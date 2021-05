Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,05 EUR -1,14% (27.05.2021, 10:17)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,04 EUR -1,39% (27.05.2021, 10:31)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (27.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die BVB-Aktie stecke nach einem zuletzt starken Kursanstieg in der Konsolidierung fest. Die Euphorie über die erneute Champions-League-Qualifikation sei verflogen. Zudem habe es in dieser Woche nun zwei wirklich negative Nachrichten gegeben.So habe der Vorstand die Geschäftsprognose bestätigt, wonach man in dem am 30. Juni endenden Geschäftsjahr weiterhin mit einem Verlust von 75 Mio. Euro rechne. Angesichts des Vorrückens in das Champions-League-Viertelfinale sowie dem Gewinn des DFB-Pokals (ebenfalls mit stattlichen Prämien verbunden) habe "Der Aktionär" eher erwartet, dass man diese Verlustprognose leicht nach unten revidieren könnte. Offenbar sei der Vorstand aber etwas zu optimistisch gewesen, was die Rückkehr der Zuschauer anbelange. Daher bleibe es bei der bisherigen Schätzung.Entscheidender für den weiteren Kursverlauf dürfte allerdings eher die Entwicklung im kommenden Geschäftsjahr werden. Die Voraussetzungen für eine sportlich und wirtschaftlich erfolgreiche Champions-League-Saison könnten sich jedoch in dieser Woche erheblich verschlechtern. Denn durch den gestrigen Sieg von Villareal im Europa-League-Finale gegen Manchester United drohe der BVB aus dem Lostopf 2 zu rutschen. Das bedeute, dass dann neben einem "Gruppenkopf" aus Topf 1 (in dem die Meister der stärksten Länder sowie Champions-League- und Europa-League-Sieger vertreten seien) wie Manchester City, Atletico Madrid oder Inter Mailand (mit etwas mehr Glück aber auch Sporting Lissabon, OSC Lille und womöglich erneut Zenit Sankt Petersburg) noch ein richtig schwerer Brocken drohe. In Topf 2 würden sich nämlich FC Liverpool, Real Madrid, FC Barcelona, Juventus Turin, PSG, Manchester United, FC Sevilla und Chelsea befinden. Sollte jedoch Chelsea am Samstag das Champions-League-Finale gegen Manchester City gewinnen, rutsche das Team des Ex-BVB-Trainers Thomas Tuchel doch noch in den Topf 1 und der BVB in Lostopf 2. Dadurch würden die Chancen auf eine machbare Vorrundengruppe und damit zusätzliche Prämien in zweistelliger Millionenhöhe deutlich steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: