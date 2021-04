Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (23.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Für Borussia Dortmund habe das Spiel beim VfL Wolfsburg im Kampf um den Einzug in die Champions League fast schon Final-Charakter. Aktuell liege der BVB auf Rang 5 und müsse gegenüber der Konkurrenz in den verbleibenden Spielen unbedingt einige Punkte aufholen, wenn am Ende der begehrte und finanziell lukrative Platz 4 noch rausspringen solle."In Bezug auf Wolfsburg ist es definitiv ein Endspiel", habe Trainer Edin Terzic vor dem am Samstag stattfindenden Duell der Fußball-Bundesliga gesagt. "Wenn Wolfsburg nach dem Spiel acht Punkte davonzieht, sind sie bei nur noch drei Spielen weg. Aber vielleicht wäre dann noch Platz vier möglich, je nachdem wie Frankfurt in Leverkusen spielt."Die Dortmunder würden unbedingt noch Platz vier und damit die Champions League erreichen wollen. Die Königsklasse bringe mindestens 15 Millionen Euro an Startgeld, die Euro League hingegen nur rund drei Millionen Euro. Als Fünfter hätten sie aktuell fünf Zähler Rückstand auf den Dritten Wolfsburg und vier auf den Vierten Frankfurt, der am Samstag beim Siebten Leverkusen spiele."Wir hatten schon elf Punkte Rückstand auf Wolfsburg. Aber wir haben immer Optimismus vorgelebt, weil wir noch gegen sie spielen", habe der Trainer erklärt: "Wir haben es geschafft, das auf fünf Punkte runterzubrechen. Nach dem Abpfiff sollen es nur noch zwei sein. Die Chance dazu ist sehr groß."Hoffnung mache die Rückkehr von Jadon Sancho. Der englische Nationalspieler habe beim 2:0 gegen Union Berlin unter der Woche ein halbstündiges Comeback nach fast zwei Monaten Verletzungspause gegeben.Die BVB-Aktie tänzele am Freitag um die Nulllinie und notiere aktuell bei 5,68 Euro. Damit rangiere der Titel sowohl über der 200-Tage-Linie (5,44 Euro) als auch über der 50-Tage-Linie (5,52 Euro), die nach unten als Erstes eine Unterstützung biete.Das morgige Spiel beim VFL Wolfsburg stehe unter der Überschrift "Verlieren verboten". Mindestens ein Unentschieden sollte der BVB erreichen, um sich die dann (kleine) Chance auf Platz 4 noch zu erhalten. Hoffnung mache, dass Superstar Jadon Sancho wohl morgen in die Startelf zurückkehren werde.Kurzum: Investierte Anleger drücken die Daumen, dass den Borussen morgen beim VW-Club ein "großes Spiel" gelingt, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Stopp-Limit sollte bei 4,70 Euro platziert werden. (Analyse vom 23.04.2021)