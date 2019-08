Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

9,625 EUR +1,74% (19.08.2019, 13:11)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (19.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der Auftakt in die neue Bundesliga-Saison mache Lust auf mehr. Borussia Dortmund habe mit 5:1 gegen den FC Augsburg gewonnen und stehe nach dem ersten Spieltag an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Die BVB-Aktie sollte bald die psychologisch wichtige 10-Euro-Marke knacken. Nehme das Papier die Marke von 9,71 Euro, sei der Weg bis 10,29 Euro frei. Werde auch diese Hürde genommen, habe die BVB-Aktie Potenzial bis 12,50 EuroDer BVB sei an der Börse derzeit rund 887 Mio. Euro wert. Im Vergleich zu Juventus Turin oder Manchester United noch immer viel zu billig. Kurse der BVB-Aktie zwischen 9 Euro und 9,60 Euro würden Kaufkurse bleiben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2019)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:9,65 EUR +3,04% (19.08.2019, 12:59)