Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,704 EUR -1,85% (06.05.2022, 13:28)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,702 EUR -0,70% (06.05.2022, 13:11)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (06.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der BVB habe seine Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal des Fiskaljahres 2021/22 veröffentlicht. Auf seiner Homepage berichte der einzige börsennotierte Bundesliga-Verein: "Im abgelaufenen Quartal des laufenden Geschäftsjahres wurde ein Konzernergebnis nach Steuern von EUR -26,6 Mio. erwirtschaftet (Vorjahresquartal EUR -18,8 Mio.)."Das Unternehmen habe weiter geschrieben: "Für den Zeitraum 01. Juli 2021 bis 31. März 2022 betrug das Konzernergebnis nach Steuern EUR 10,9 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR -45,0 Mio.). Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahresvergleichszeitraum resultiert im Wesentlichen aus einem erhöhten Ergebnis aus Transfergeschäften in Höhe von EUR 60,3 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 9,8 Mio.)."Auch wenn es im Chart bisher kaum sichtbar sei, sollte der BVB das Schlimmste nun endlich hinter sich haben. Die Chancen stünden gut, dass es im kommenden Geschäftsjahr nun erstmals seit der Saison 2018/19 keine Geisterspiele mehr geben werde. Zudem würden sich dank sinnvoller Verstärkungen auch die sportlichen Perspektiven wieder aufhellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: