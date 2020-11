Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (09.11.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, CEFA und Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unverändert zu kaufen, reduziert aber das Kursziel.Am Freitag habe der BVB die vorläufigen Zahlen für das Q1 20/21 veröffentlicht. Bedingt durch die weiterhin bestehenden Einschränkungen durch Corona, seien die Q1 Zahlen deutlich schwächer als im Vorjahr. Der Umsatz in Q1 habe bei 56,5 Mio. Euro und somit signifikant unter dem Vorjahr (Q1 19/20: 112,4 Mio. Euro) gelegen. Inklusive Transfer habe der Umsatz bei 65,5 Mio. Euro, nach 175,2 Mio. Euro im Vorjahr gelegen. Das Konzern-EBITDA habe einen Wert von -9,3 Mio. Euro (Q1 19/20: +25,0 Mio. Euro) erreicht. Auf Nettoebene habe der Konzern einen Verlust in Höhe von -35,8 Mio. Euro erzielt.Umsätze aus dem Bereich Spielbetrieb hätten bei 0,2 Mio. Euro gelegen, nach 8,6 Mio. Euro im Vorjahr. Werbeerlöse seien leicht um 1,7 Mio. Euro auf 22,4 Mio. Euro gesunken. TV-Vermarktung sei auf 23,1 Mio. Euro (Vorjahr: 51,2 Mio. Euro) geschrumpft. Merchandising habe bei 8,2 Mio. Euro (Vorjahr: 9,0 Mio. Euro) gelegen und Catering, sowie Sonstiges habe 2,6 Mio. Euro (Vorjahr: 19,5 Mio. Euro) erreicht.Nach 7 Spieltagen liege man in der Bundesliga auf Platz 3, mit 3 Punkten Rückstand auf den Tabellenführer FC Bayern München (18 Punkte, am Samstag habe der BVB 2:3 gegen den FCB verloren). Im DFB-Pokal habe man die 2. Runde erreicht und spiele am 22./23.12 auswärts gegen Eintracht Braunschweig. In der Champions League führe man nach 3 Spieltagen die Gruppe mit 6 Punkten an (2 Punkte Vorsprung auf den Rang 3). Insgesamt sei der BVB also weiter gut im Rennen, um die sportlichen Ziele zu erreichen.Nach Abzug des Corona-Impacts (FMRe: Gesamt-Impact: 170 Mio. Euro) auf das EBITDA von 19/20 bis 21/22e senkt Marcus Silbe, CEFA und Aktienanalyst von FMR Research, sein Kursziel von 8 auf 6 Euro (40% Discount auf den Substanzwert), bestätigt aber weiterhin seine Kaufempfehlung für die Borussia Dortmund-Aktie. (Analyse vom 09.11.2020)Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.