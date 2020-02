Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

8,80 EUR -3,40% (27.02.2020, 13:53)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

8,775 EUR -1,63% (27.02.2020, 14:10)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (27.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die BVB-Aktie habe sich in den letzten Wochen sehr gut entwickelt. Von der aktuellen Marktkorrektur sei das Papier fast verschont geblieben. Grund seien die guten Deals, die das BVB-Management in den letzten Wochen abgeschlossen habe. Drehe die Marktstimmung, werde auch bald die 10-Euro-Marke fallen.Ein Heimsieg gegen Paris Saint-Germain in der finanziell wichtigen Champions League, ein neuer Ausrüstervertrag und gute sportliche Leistungen in der Bundesliga hätten die BVB-Aktie wieder zum Leben erweckt. Von knapp 8 Euro habe sich das Papier wieder über die 9-Euro-Marke nach oben gearbeitet.Zuerst die Vertragsverlängerung mit PUMA zu verbesserten Konditionen, im Anschluss der neue Vertrag mit Evonik und 1&1. Der neue Sponsorenvertrag werde die Einnahmen in den kommenden fünf Jahren - je nach sportlichem Erfolg - auf bis zu 200 Millionen Euro klettern lassen.Die Talente im BVB-Kader hätten die Möglichkeit, bei einem Verbleib in der Champions League ihre Marktwerte weiter zu steigern. Der BVB habe in den letzten Jahren mehrfach sein gutes Gespür für gute Deals beweisen. Aubameyang, Dembélé seien mit einem Vielfachen ihrer Einkaufspreise wieder verkauft worden.Die BVB-Aktie sei bislang sehr gut durch die Markkorrektur gekommen. Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Borussia Dortmund-Aktie. Das Potenzial sei noch lange nicht ausgeschöpft. Ein erstes Nachkauflimit werde bei 8,50 Euro platziert. Drehe der Markt, so müsse der horizontalen Widerstand bei 9,25 Euro genommen werden. Nächstes Etappenziel sei im Anschluss die Marke von 10,00 Euro. (Analyse vom 27.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link