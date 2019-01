Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (04.01.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Es sei wirklich eine positive Überraschung für die Anteilseigner gewesen: Nachdem sich Chelsea und der BVB lange Zeit nicht über die konkreten Transfer-Modalitäten hätten einigen können und der Spieler selbst seinen Stammplatz beim Bundesliga-Spitzenreiter verloren habe, sei dem BVB am Ende doch noch ein hervorragender Deal geglückt.So müsse der in dieser Saison noch in allen drei Wettbewerben vertretene BVB nicht auf die Dienste des hochveranlagten Offensiv-Spielers verzichten, erhalte jedoch trotzdem eine stolze Ablöse von 64 Mio. Euro. Zur Erinnerung. Der Vertrag wäre im Sommer 2020 ausgelaufen, dann hätte Pulisic ablösefrei wechseln können. Dass Chelsea ihn schon jetzt kaufe, aber dann bis zum Sommer an den BVB ausleihe, liege daran, dass Chelsea ab dem Sommer eine Transfersperre drohe. Denn dann wäre der Pulisic-Deal nicht mehr möglich gewesen.Da der amerikanische Nationalspieler, der 2015 mit 16 Jahren nach Deutschland gewechselt sei, in der BVB-Bilanz, in der die Spieler als "Immaterielle Vermögensgegenstände" bilanziert würden, mit einem Wert von 0 Euro geführt werden dürfte, ergebe sich aus dem Deal ein satter Gewinn. Der BVB habe daraufhin direkt seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr erhöht.Der BVB verfüge mit Sancho, Guerreiro, Diallo & Co noch über viele weitere hochveranlagte Talente. Ferner sollten die Einnahmen im Fußballgeschäft in den kommenden Jahren weiter steigen. Die Aussichten für den im Branchenvergleich günstig bewerteten Konzern mit solider Bilanz würden daher gut bleiben.Die Borussia Dortmund-Aktie ist für mutige Anleger ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link