Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (07.02.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Stimmung bei BVB sei natürlich geknickt. Durch die herbe 2:5-Heimpleite am Wochenende gegen Bayer Leverkusen seien die zuvor schon nicht allzu großen Meisterschaftsträume des BVB nun wohl nahezu endgültig geplatzt. Doch immerhin gebe es heute eine Nachricht, die ganz klar positiv zu werten sei.So berichte die "Frankfurter Rundschau" unter Berufung auf Insider, dass Nationalspieler Niklas Süle zur nächsten Saison zu Borussia Dortmund wechseln werde. Der 26-jährige Süle stehe aktuell noch beim FC Bayern unter Vertrag und habe in den letzten Partien regelmäßig in der Startelf des Tabellenführers gestanden.Der ehemalige Hoffenheimer wäre natürlich ein Upgrade für die seit Jahren nicht immer sattelfeste BVB-Defensive. Da sein Vertrag zudem im Sommer auslaufe, koste er den BVB keine Ablöse.Mutige Anleger können auf eine Fortsetzung der zuletzt leichten Erholung setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Position sollte mit einem Stoppkurs bei 3,40 Euro nach unten abgesichert werden. (Analyse vom 07.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link