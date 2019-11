(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:



(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (22.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) weiterhin zu kaufen.Gestern habe der BVB vermeldet, dass man den Ausrüster-Vertrag mit PUMA bis zum 30.06.2028 verlängert habe. Insgesamt sei dies eine gute Nachricht für Investoren, da man bereits seit längerem darauf spekuliert habe, dass es bald zu einer Bekanntgabe komme.In der Mitteilung vom BVB habe es keine offiziellen Zahlen gegeben und auch nach Rücksprache mit dem Unternehmen seien keine genauen Zahlen des neuen Vertrages genannt worden. In der Presse werde mit einem 250 Mio. Euro Deal spekuliert, welcher einen jährlichen Wert von jeweils 30 Mio. Euro hätte. Der Analyst habe bisher den Eindruck gehabt, dass es das Ziel gewesen sei, in die Nähe des Volumens von Tottenham Hotspurs zu kommen, welche eine vergleichbare Mannschaft aus der Premier League sei. Tottenham erhalte derzeit knapp 35 Mio. Euro/Jahr und wenn man einen Abschlag nehme für die Differenz Premier League und Bundesliga, so wäre eine Region von 25-30 Mio. Euro/Jahr als realistisch einzuschätzen. Die neuen Konditionen würden mit der Saison 2020/2021 starten.Der Analyst habe diese Vertragsverlängerung bereits in seinem Modell inkludiert. Ebenso habe er erwartet, dass dieser neue Vertrag ab der Saison 2020/2021 beginne. Derzeit schätze er einen Wert von 25 Mio. Euro/Jahr und da er nicht mit Sicherheit sagen könne, dass die kolportierten 30 Mio. Euro/Jahr wirklich korrekt sei, belasse er seine Schätzungen vorerst. Sollte er das Gefühl bekommen, dass es doch eher 30 Mio. Euro/Jahr seien, würde er sein Modell anpassen.Obwohl die PUMA-Verlängerung überraschend bereits im November verkündet worden sei und sogar noch vor der HV, habe die Aktie nur leicht positiv darauf reagiert. Der Analyst glaube, dass Investoren sich zwar freuen würden, dass die Nachricht nun gekommen sei, aber inhaltlich bereits in den Überlegungen der Wachstumschancen eingepreist gewesen sei. Wichtiger für Investoren scheine derzeit das Champions League Spiel nächste Woche (27.11) in Barcelona. Wenn der BVB mindestens einen Punkt erhalte, stünden die Chancen für das Erreichen der KO-Runde weiterhin sehr gut.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person