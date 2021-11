Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,314 EUR -6,62% (23.11.2021, 12:23)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,324 EUR -6,04% (23.11.2021, 12:07)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (23.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die BVB-Aktie habe ihre Talfahrt fortgesetzt. Im heutigen Handel gehe es mit dem SDAX -Titel aber noch einmal richtig kräftig bergab. Der Kursrückgang habe mit einer für viele Aktionäre eher unverständlichen Kapitalerhöhung begonnen. Zuletzt hätten die Ängste um weitere Geisterspiele für Gegenwind gesorgt. Und in dieser Woche könnte im schlimmsten Fall noch das Aus in der Champions League besiegelt werden.Denn würde der BVB morgen in Lissabon gegen den Tabellennachbarn Sporting höher als 1:0 verlieren, so wäre der 3-Punkte-Rückstand bei nur noch einem ausstehenden Spiel und dem schlechteren direkten Vergleich nicht mehr aufzuholen. Nachdem die junge Dortmunder Mannschaft in der Vorsaison noch bis ins Viertelfinale habe vordringen können, wäre ein Ausscheiden in der Vorrunde eine herbe Enttäuschung - und natürlich auch finanziell sehr schmerzhaft.Für das Spiel in Lissabon falle indes nun auch noch der zuletzt sehr wichtige Thorgan Hazard aus. Daher werde die Personaldecke in der Offensive noch dünner - hier müsse der BVB ohnehin schon auf Giovanni Reyna und allen voran Torgarant Erling Haaland verzichten. Zudem fehle Mats Hummels wegen einer äußerst fragwürdigen Roten Karten im Heimspiel gegen Ajax Amsterdam.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: