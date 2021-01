Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,795 EUR +3,11% (12.01.2021, 12:54)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (12.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der 3:1-Sieg des BVB beim Titelkandidaten RB Leipzig am Wochenende habe der Aktie von Borussia Dortmund neues Leben eingehaucht. Insbesondere die Rückkehr von Stürmer-Star Erling Haaland, der zwei Treffer gegen die roten Bullen erzielt habe, dürfte für Optimismus bei den Investoren gesorgt haben. Aber auch die Charttechnik lasse aufhorchen. Die BVB-Aktie stehe kurz davor, die 200-Tage-Linie zu durchbrechen und ein weiteres Kaufsignal zu generieren, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.01.2021)