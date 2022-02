Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (28.02.2022/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) weiterhin zu kaufen.Die mit dem Konzernlagebericht zum 30.06.2021 veröffentlichte Prognose eines Jahresfehlbetrags im Konzern für das Geschäftsjahr 2021/2022 von 12 bis 17 Mio. Euro könne aufgrund des sportlichen Ausscheidens in den K.-o.-Runden-Playoffs der UEFA Europa League nicht mehr aufrechterhalten werden. Borussia Dortmund prognostiziere für das Geschäftsjahr 2021/2022 nunmehr einen Jahresfehlbetrag im Konzern zwischen 17 und 24 Mio. Euro. Während der Saisonstart sehr vielversprechend gewesen sei, habe der BVB in den letzten Wochen vermehrt eine durchwachsene Leistung gezeigt und sei im Achtelfinale aus dem DFB Pokal geflogen (1:2 gegen den FC St. Pauli). Von daher sei eine Guidance-Anpassung nach dem jetzigen Ausscheiden aus der Euro League auch keine Überraschung mehr, insbesondere da man im Hinspiel gegen Glasgow Rangers bereits daheim 2:4 verloren habe.Während das Ausscheiden das Momentum erstmal belasten werde, sehe Silbe die langfristige Story weiter intakt. Jedoch zwinge Silbe die Guidance-Anpassung, dass auch er seine Schätzungen aktualisiere. Während er bisher für 2021/2022e einen Konzernumsatz von 378 Mio. Euro erwartet habe, sinke dieser nun auf 325 Mio. Euro. Bezogen auf das Konzernergebnis plane Silbe nun mit einem Wert von -20 Mio. Euro (bisher: -13 Mio. Euro). Trotz der Anpassung befinde er sich noch im Zielkorridors des Unternehmens. Nächste Saison sehe Silbe dann bei steigenden Umsätzen (insbesondere Spielbetrieb und Werbung) aufgrund der langsamen Rückkehr zur Normalität eine rote Null im Konzernergebnis und ab 23/24e erwarte Silbe wieder die Rückkehr in die Gewinnzone. Natürlich hänge alles von den Transfererlösen ab und könne zu gewichtigen Schwingungen bei den Ergebnissen führen.Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt sein "kaufen"-Votum für die Borussia Dortmund-Aktie. Mit einem höheren Discount auf seine Bewertung sinke das Kursziel auf 5,00 Euro. (Analyse vom 28.02.2022)Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.