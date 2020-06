Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,20 EUR -0,16% (12.06.2020, 16:05)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,19 EUR +0,65% (12.06.2020, 15:54)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (12.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Es dürfte bald spannend werden für den BVB. Sportlich sei die Saison fast schon gelaufen. Würden keine großen Überraschungen geschehen, werde das Team die Saison auf einem der Plätze beenden, die zur direkten Qualifikation zur Champions League berechtigen würden. Doch einen Termin sollten sich die Anleger dennoch dick im Kalender anstreichen.Am 22. Juni werde die DFL die Ergebnisse der neuen Ausschreibung für die TV-Rechte für die Jahre 2021 bis 2025 bekannt geben. Nachdem es hierbei in den vergangenen Runden stetig neue Rekorde zu vermelden gegeben habe (bei der letzten Vergabe seien die Preise um knapp 80 Prozent gestiegen), seien sich die Experten nun etwas unsicher.Für die laufende Saison habe die DFL insgesamt 1,2 Mrd. Euro an die Profivereine ausgeschüttet. Der BVB habe davon 66,6 Mio. Euro erhalten und liege in der Rangliste auf Platz 2 hinter Bayern München (67,9 Mio. Euro).Die Zeit enormer Steigerungen bei den TV-Einnahmen sei zwar durch Corona vorerst beendet. Dennoch bleibe das Chance/Risiko-Verhältnis bei der BVB-Aktie attraktiv.Mutige Anleger können weiterhin bei der Borussia Dortmund-Aktie zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 5,25 Euro belassen werden. (Analyse vom 12.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link