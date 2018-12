Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (04.12.2018/ac/a/nw)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Unter Trainer Lucien Favre der Dortmunder Fußballverein in der laufenden Bundesliga-Saison noch immer ungeschlagen. In der Champions League habe der BVB seine gute Ausgangslage durch einen müden Auftritt im Heimspiel gegen den FC Brügge indes leider verspielt. Borussia Dortmund müsse sich in der Königklasse womöglich doch mit Platz 2 in der Gruppe zufrieden geben. Damit drohe ein schwierigeres Los im Achtelfinale. Nicht gut, schließlich würden in der Champions League die mit Abstand höchsten Prämien der Geschichte winken.Mutige Anleger könnten bei der BVB-Aktie weiter an Bord bleiben. Das Papier habe die überkaufte Marktlage nach der starken Aufwärtsbewegung von 6,60 Euro bis auf 10,30 Euro abgebaut. Die Konsolidierung sei fast exakt bis auf die Ausbruchslinie bei 8,30 Euro gelaufen. Das Kursziel bleibe bei 11,50 Euro, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link